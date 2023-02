‘Al fondo hay sitio’: Alessia le gritó a Jimmy en frente de todos por cometer un error en el restaurante y desata la polémica

La relación de Alessia y Jimmy en Al fondo hay sitio sigue dando de qué hablar.

En el último episodio, la pareja tuvo una fuerte discusión en el restaurante luego de que Jimmy cometiera un error y Alessia le lanzara varios improperios.

Alessia le gritó a Jimmy en frente de todos

Alessia expresó muy enérgica que el trabajo en el que estaba es muy serio y no se puede cometer errores. “Esto es un trabajo serio. Aquí no se viene a aprender ni a cometer burradas. Así que a la primera te vas a la calle. Ponte las pilas”, gritó.

El miembro de la familia de los Gonzáles no se quedó callado y le respondió. “Disculpe señorita Montalbán, pero yo a usted no le he faltado el respeto. Así que, por favor, mida sus palabras”.

“Mira, no te hagas el ofendido y ponte a trabajar. Y esta vez sin cometer burradas. ¿Quieres?”, respondió Alessia.

Una vez solos, la hija de Diego Montalbán le pidió perdón a su enamorado. Según ella, eso lo hizo para guardar las apariencias.

Alessia le pidió perdón a Jimmy por gritarlo

Sin embargo, Jimmy le indicó que no debió hacer eso. Incluso, le explicó el malentendido. “No debiste gritarme. El plato es el de la mesa seis, el de la mesa cuatro ya lo llevé sin problemas. La del error fuiste tú y a mí no me gusta que me griten” expresó.

Esto hizo que Alessia pidiera disculpas nuevamente. Además, le volvió a explicar que todo era de “mentirita”. No obstante, Jimmy no aceptó sus disculpas y se retiró del lugar sin decirle nada.