'Al fondo hay sitio': Alessia y Jaimito se besan por primera vez, pero todo fue un sueño

La novena temporada de Al fondo hay sitio sigue poniéndose cada vez más interesante. En esta ocasión, se pudo observar el primer beso entre Alessia y Jaimito. Al parecer, la hija de Diego Montalbán está comenzando a tener sentimientos por uno de los Gonzáles.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Lucecita Ceballos feliz por su ingreso al programa

Sin embargo, el final resultó ser inesperado para sus fanáticos: Alessia estaba teniendo un sueño con su vecino. Cada nuevo episodio de la teleserie peruana trae muchas sorpresas para su público.

Un beso soñado

Alessia (Karime Scander) tiene revuelta la cabeza luego de ser engañada por Jimmy, por lo que decidió ponerles fin a las salidas con el hijo de Charito (Mónica Sánchez). Por ello, decidió darle una nueva oportunidad a Remo. Sin embargo, su subconsciente le está jugando una mala pasada.

Mientras descansaba, soñó con el joven estudiante la buscaba desesperadamente. "Tengo algo importante qué decirte. Escúchame te lo ruego, tú eres la única que me interesa. No puedo sacarte de mi mente y de mi corazón. Lo que siento por ti, no lo he sentido nunca", dijo Jimmy.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: ¿Quién es la actriz que interpreta a la 'Mujer de Negro'?

La chica estaba a punto de armar un escándalo cuando lo vio entrar por su ventana, pero después de escuchar sus tiernas palabras, comenzó a acercarse a Jimmy poco a poco, sus labios estaban a punto de chocar. Cuando ambos estaban a milímetros de darse su primer beso, Alessia se despertó de su sueño y se quedó muy sorprendida por lo que había visto, pero todo indica que sus sentimientos por el joven están creciendo cada vez más.

#AlFondoHaySitio | ¡NO PUEDE SEEEER! 😰 La jovencita está enloqueciendo con todo lo que le está pasando ► https://t.co/sPtYLE3LNL — Al Fondo hay Sitio (@afhstvoficial) October 20, 2022