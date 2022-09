'Al fondo hay sitio': aparece mamá de Cristóbal y arremete contra Diego Montalbán

Al fondo hay sitio ha tenido una semana de locura. Luego de que Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) se enterara que su hijo Cristóbal (Franco Pennano) no había estudiado Gastronomía en España, las cosas se le complican para el esposo de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

Silvana aparece y le reclama a Diego Montalbán

En el capítulo emitido este viernes 23 de septiembre, Diego queda maravillado con la sazón de Alessia (Karime Scander) y le pide que sea la nueva socia de Francesca's. La joven acepta y es presentada ante los chefs del restaurante.

"Equipo, quiero presentarles a Alessia Montalbán. Ella desde ahora estará aquí en la cocina acompañándome y aprendiendo. Entiendo sus reparos después de lo ocurrido ayer (en la inauguración de Francesca's), pero les aseguro que ella sí es muy talentosa", indicó Diego Montalbán.

Luego de ello, Alessia tomó la palabra. "Como dice mi papá, estoy aquí para ayudarlos y acoplarme a ustedes. Por favor, olvídense del apellido, considérenme una cocinera más", aseguró Alessia, dejando sorprendió a su padre y a los chefs del restaurante.

Sin embargo, no todo acabó en alegría. Ni bien el mayor de los Montalbán salió de la cocina, se encontró con Silvana (Cécica Bernasconi), mamá de Cristóbal, quien le reclamo el trato hacia su hijo. "Tú qué haces acá", le dice Diego a Silvana, a lo que ella responde: "Qué le hiciste a mi hijo".

Como se recuerda, Diego Montalbán se enteró que su hijo Cristóbal no sabía cocinar durante la inauguración de su restaurante. Molesto, lo cacheteó y lo botó de la casa. Además, decidió sacarlo de la sociedad del restaurante, algo que era evidente luego de descubrir la mentira.

Teresita sigue trabajando en Gamarra

Por otro lado, Teresita (Magdyel Ugaz) encontró trabajo en Gamarra gracias a su primo Henry, quien es un próspero empresario. Si bien la mamá de Junior no quiso tomar el puesto en un primer momento, decidió emprender el desafío debido a su situación económica.

"Hola, guapa, ven pruébate este modelo. Hola, pruébate este vestido. Ven pasa", se le escucha decir a Teresita. Sin embargo, cuando llegó a casa, su semblante cambió. "Hoy estuve todo el día parada, con los pies que me reventaban, sin almorzar, pero pensaba en mi chiquito y se me pasaba todo. Puedo estar 24/7. Me siento muy orgullosa de mí", le comentó Teresa a Charito (Mónica Sánchez).