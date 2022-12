‘Al fondo hay sitio’: Dalila regresa y pone en aprietos a Joel y Macarena

La actriz Lucecita Ceballos habló sobre su regresó a la serie Al fondo hay sitio. Dalila, personaje a quien caracteriza, se alejó de Las Nuevas Lomas por varias semanas, pero ahora regresará tras enterarse de lo que está haciendo Joel con Macarena.

Dalila volvió recargada a 'Al fondo hay sitio'

“El lunes salió la reaparición de ‘Dalila’, quién está más "fregada y ardida que nunca". Al inicio, parecía una mujer buena onda y dulce, pero poco a poco demostró que tenía un interés: irse a vivir a Las Nuevas Lomas”, comentó Lucecita.

De hecho, es lo único que pudo detallar, ya que no sabe qué es lo que va a ocurrir más adelante con Dalila: “No sé lo que se vendrá más adelante, no tengo idea si mi personaje seguirá apareciendo en la serie, pero estoy feliz de vivir una experiencia tan linda y en una producción tan querida del Perú. Me fascina la actuación y ojalá la vida me siga dando oportunidades para desarrollarme en ella”.

Asimismo, Lucecita expresó que se siente cómoda con el personaje y agradece mucho los mensajes por parte de sus seguidores quienes siempre la apoyan: “Feliz y agradecida con Dios por las lindas oportunidades que me dan para seguir trabajando en lo que disfruto. No sé qué más pasará con mi personaje, pero ha sido muy gratificante y emocionante vivir esta experiencia en ‘Al fondo hay sitio’. ‘Dalila’ ha hecho renegar a más de uno y era de esperarse por su forma de ser”.

Lucecita Ceballos espera seguir en el 2023

Finalmente, aseguró que le encantaría seguir trabajando en la serie el próximo año, pero que no sabe si eso pasará: “Claro que sí, si se da, sería maravilloso, así que vamos a ver qué pasa. Amo actuar y es un honor trabajar con grandes actores, tal como lo hay en el elenco de la serie”.