'Al Fondo Hay Sitio': Diego Montalbán le propinó una cachetada a su hijo tras enterarse que no sabe cocinar [VIDEO]

La novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio' se pone cada vez más interesante. Esta vez, la familia Montalbán paso una de sus mayores vergüenzas cuando Diego (Giovanni Ciccia) se enteró que Cristóbal (Franco Pennano) no sabía cocinar.

"Yo no sé cocinar"

Llegó el tan esperado día de la inauguración del restaurante "Francesca's". De hecho, estuvieron presentes las personalidades más destacadas y la familia Gonzales, que no desaprovechó la oportunidad para resaltar la elegancia del lugar.

Los platillos fueron muy alabados por las personas, situación que emocionó a Diego, quien le pidió a Cristóbal demostrar sus dotes culinarios frente a todas las personas.

Este hecho puso nervioso al joven, quien no fue capaz de tocar un utensilio, y por más que hizo el esfuerzo para ocultar su mentira, no logró hacerlo.

Una vez concluida la inauguración, el muchacho trato de justificarse ante su papá, pero no sirvió de nada, pues lo único que se ganó fue una tremenda cachetada. "¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara en España, te hice mi socio, puse tu nombre en mi restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos", así fue como se expresó Diego ante su hijo.