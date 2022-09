'Al fondo hay sitio': Kimberly lloró desconsoladamente al ser rechazada por Cristóbal

Desde que inició una nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, la serie no ha parado de dejar escenas brillantes. Una de ellas son la que vivió el último jueves Kimberly y Cristóbal.

'Al fondo hay sitio' dejó conmovedora escena entre Kimberly y Cristóbal

Precisamente, en el capítulo de ayer, podemos ver cómo es que Kimberly se emociona al ver a Cristóbal luego de que ambos se dieran un beso. Ella va a buscarlo a su casa para poder conversar, pero este la rechaza.

“Lo que pasó ayer, pasó y punto. Por eso entraste a mi cuarto, ya nos conocimos. Yo estoy en Perú de pasada y si te confundiste, lo lamento” fueron las palabras de Cristóbal que dejaron con lágrimas en los ojos a Kimberly.

"¿Por qué eres tan cortante? Es como si me estuvieras cortando antes de empezar. No entiendo. ¿no te gustó? ¿Por qué no me das una oportunidad?", le reclamó mientras él se alejaba y se iba a su casa.

Ambos protagonizaron esta escena en la calle en donde Charito -a lo lejos- los podías observar. Cabe recordar que minutos antes de esta escena. Kimberly había defendido su relación con Cristóbal y le aseguró a Charito que iba en serio y que todo iba a salir bien entre ellos dos. Sin embargo, el desenlace no fue así.

Las redes sociales comentaron la escena

Este episodio fue muy comentado en las redes sociales e hizo que muchas personas se sintieran identificadas con la actriz, puesto que han vivido un amor imposible. Por otro lado, hubo quienes no les gustó el comportamiento de Cristóbal.

Por ahora, los guionistas de la serie no han dejado pistas de cómo es que puede continuar esta historia entre ambos. Por el momento, quedó claro que Cristóbal no quiere ninguna relación con Kimberly.