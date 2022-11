‘Al fondo hay sitio’: ¿Vuelve el platanazo? Cristóbal llamó a Raúl del Prado para pedirle trabajo

Un repentino giro podría dar la historia de Al fondo hay sitio y es que Cristóbal Montalbán decidió llamar a su tío, Raúl del Prado, para conseguir trabajo en la productora. El hermano de Alessia renunciaría pronto a su trabajo como chupetín y podría traer de regreso a un querido personaje.

‘Al fondo hay sitio 2022’: La conversación de Cristóbal y ‘Platanazo’

En el último episodio, Cristóbal recordó la conversación que tuvo con su padre en donde este se burlaba de él por trabajar como modelo de una marca de chupetines.

Como se recuerda, Diego Montalbán encontró a su hijo disfrazado de chupetín repartiendo dulces a la gente a cambio de un beso.

“¿Cuándo me preguntan y tú hijo qué hace? yo digo mi hijo es un chupetín. No sabes se me llena de orgullo el pecho cuando le cuento a mis amigos que mi hijo es un ridículo chupetín impulsador”, señaló el esposo de Francesca.

Al recordar estas palabras, Cristóbal Montalbán decidió buscarse un nuevo trabajo, razón por la cual se animó a llamar a su tío Raúl Del Prado.

“Aló, tío Raúl, cómo estás, también es bueno escucharte después de tanto tiempo, ¿aún tienes tu productora?, es que estoy buscando chamba como modelo” se le oye decir al hermano de Alessia.

Esta conversación ha causado furor en redes sociales, pues desde hace algún tiempo los usuarios desean que el personaje del ‘Platanazo’ regrese a la teleserie.

‘Al fondo hay sitio 2022’: Charo conversa con Raúl

En los capítulos anteriores de Al fondo hay sitio, el nombre de Raúl del Prado volvió a salir a la luz cuando publicaron accidentalmente unas fotos de Charito disfrazada en unos almanaques de lubricantes de autos.

Ante esta problemática, todas las exparejas de la madre de Joel, incluyendo Raúl del Prado, la llamaron para preguntarle si era ella la mujer del calendario.

Charito se mostró sorprendida y emocionada al escuchar la voz de su antiguo amor por lo que el público de Al fondo hay sitio cree que la producción podría estar pensando en el reingreso del querido personaje.