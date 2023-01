Alejandra Baigorria critica duramente ‘Esto Es Guerra 2023’: “Este formato no me gusta”

Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para mostrar su disconformidad acerca de la nueva temporada del reality de competencia ‘Esto Es Guerra’.

Y es que, la empresaria señaló que el nuevo formato que ha decidido emplear el programa para este año no es de su agrado.

“Para mí EEG no es EEG si no es ‘Combatientes VS. Guerreros’. Esos enfrentamientos y amor a las camisetas jamás se igualarán. Este formato, personalmente, no me gusta. ¡Combatiente por siempre!”, afirmó Baigorria.

Dichas declaraciones, se dieron a conocer a través de sus historias de Instagram, ya que uno de sus seguidores le preguntó su opinión a raíz de que su pareja Said Palao no ha sido convocado para el mencionado espacio televisivo.

Cabe recalcar, que el reality conducido por Johanna San Miguel y Renzo Schuller, tiene una nueva dinámica para este 2023 en donde los bandos ‘históricos’ y los participantes que pasaron el casting se enfrentan para dejar en alto el nombre de sus equipos.

Acusación de favoritismo

Como se recuerda, la chica reality no salió en buenos términos del programa, pues el 2022 acusó al show tanto de no preocuparse sobre su tratamiento como de favoritismo y preferencia a los ‘Guerreros’.

“Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara, por ser real y decir lo que pienso en vivo, pues si esa soy yo, no tengo caretas y no soy hipócrita. Qué pena por ustedes”, acotó Baigorria.

