Alejandra Baigorria se despide de ‘Esto es guerra’: “Discúlpenme por no poder luchar más”

Esto es guerra tuvo su gran final este miércoles 21 de diciembre y no estuvo libre de polémica. Esta última temporada los Guerreros fueron los ganadores, para disgusto de los combatientes que tuvieron que aceptar la decisión.

No obstante, Alejandra Baigorria optó por utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje no solo para sus fans, sino también para sus compañeras.

Alejandra acusa a compañeras de ‘Esto es guerra’

Por medio de sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria agradeció el apoyo de sus seguidores y acusó de hipócritas a sus compañeras en el programa.

“Qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Quizá sí soy fregada porque lucho por mi equipo, pero si hay algo que no tolero y me da pena, es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara”, escribió la rubia de Gamarra.

Alejandra se despide de ‘Esto es guerra’

La combatiente no dudó en afirmar que en el programa había un favoritismo para los guerreros. Así que comunicó su renuncia definitiva al reality y pidió disculpas a sus seguidores por no haber podido seguir luchando contra las injusticias de las que supuestamente fue testigo.

“Adiós, con todo el dolor de mi corazón, me despido de ustedes. Llevar esta camiseta es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... duele y duele mucho. Adiós, mi equipo querido. Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos. Los amo”, escribió la empresaria de Gamarra en su cuenta de Instagram.