Alejandra Baigorria se enfurece tras robo en su tienda: “Te voy a atrapar, te lo juro”

Alejandra Baigorria reveló a través de sus redes sociales encontrarse muy molesta, pues un ladrón ingresó a uno de sus locales ubicados en Gamarra con el fin de robar distintas prendas de vestir.

Asimismo, la empresaria aseveró que de todas maneras va a descubrir quien fue la persona que cometió dicho acto delictivo.

“Vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá en mis historias y no voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives. Yo misma voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste”, comentó Baigorria por medio de sus historias de Instagram.

Pero no solo eso, la novia de Said Palao se dirigió al usurpador para advertirle que lo tiene en la mira y, además, amenazarlo por meterse con su persona.

“Cayeron en la tienda equivocada, en la mía…. Porque yo no me voy a quedar callada, los videos que yo tengo donde se te ve tu cara de ladrón, tu cara de flojo, que, en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando”, comentó.

Leer más: Alejandra Baigorria se quiebra por mensaje del papá de Said Palao: "Eres una excelente nuera"

Acudirá a las autoridades

Cabe recalcar, que la exchica reality afirmó tener imágenes de lo sucedido, razón por la cual piensa ir donde las autoridades, para que se tomen cartas sobre el asunto lo más pronto posible.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, señaló Baigorria por medio de sus historias de Instagram.

Leer más: Alejandra Baigorria tras su salida de EEG: “Si hay algo que no tolero es la hipocresía”