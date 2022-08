Alejandra Baigorria se luce en Miami sin Said Palao

El último fin de semana, Alejandra Baigorria viajó inesperadamente a Miami, pero lo que sorprendió a todos sus seguidores fue que lo hizo sin la compañía de Said Palao, desatando así una ola de comentarios relacionados a una posible ruptura sentimental.

Pero eso no fue todo, pues en sus redes sociales difundió un video en donde recalcaba que para ella lo más importante era disfrutar de su espacio.

“Con el tiempo lo más valioso que APRENDÍ fue a amar mi ESPACIO y disfrutar mis momentos SOLA”, acotó la ‘Gringa de Gamarra’.

Ante esta polémica, la influencer salió a desmentir cualquier información vertida y confirmar que su relación con el modelo se encuentra viento en popa.

“Veo que hay muchos comentarios que dicen: “Alejandra, seguro terminó con Said, tienen sus problemas” Eso es lo primero que siempre hablan, les quiero aclarar que no. Said y yo estamos súper bien, es más casi nunca peleamos en realidad”, aseveró Baigorria.

De igual manera afirmó que se encuentra pasando por distintos adversidades en su vida, razón por la cual decidió tener este tiempo a solas.

“Simplemente, tengo problemas personales y decidí escaparme un rato, se viene mi cumpleaños y dije bueno, voy a relajarme un rato sola porque es bueno también estar sola”, resaltó la chica reality.