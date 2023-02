Alessia Rovegno sobre candidatura de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023: “Va a hacer un buen trabajo”

Luciana Fuster fue tendencia en las últimas horas debido a que confirmó su presencia en el Miss Perú 2023. Alessia Rovegno, la ganadora actual del certamen, se pronunció sobre la candidatura de la influencer.

Alessia Rovegno aprueba candidatura de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023

La modelo regresó a nuestro país después de su participación en el Miss Universo, certamen en el que quedó entre las 16 mujeres más bellas del mundo. Tras su llegada, Alessia retomó sus actividades como la actual Miss Perú. Asimismo, se pronunció sobre la participación de Luciana Fuster en el certamen.

Con respecto a esto, Alessia Rovegno indicó a América TV que la experiencia que tiene Luciana en televisión la va a ayudar muchísimo. “Me parece genial, creo que va a hacer un trabajo excelente, ella está acostumbrada al mundo de la TV”, expresó la modelo.

Asimismo, la actual Miss Perú confía en que la integrante de Esto es guerra haga un buen papel. “Estoy segura de que se va a esforzar mucho y va a trabajar para ganarse con la corona, yo creo que va a hacer un muy buen trabajo”, agregó.

Hace poco, las redes sociales del certamen le dieron la bienvenida a Luciana Fuster con una entrevista. La influencer indicó que tomará esto como un reto.

Alessia Rovegno y su viaje con Hugo García

La modelo también habló de la actual relación que tiene con Hugo García y de la sorpresa que le preparó durante sus vacaciones.

“La pasé lindísimo, Hugo no me deja de sorprenderme, es un amor de persona, es mi cómplice, mi partner y siempre está con sorpresas, la última fue el viaje a Hawai, no me lo esperaba para por mi cumpleaños. Fue un viaje soñado, la pasamos espectacular, muy agradecida”, acotó.