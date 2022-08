Amaia Montero: 5 canciones que enamoraron a sus fanáticos

Todos recuerdan a Amaia Montero en sus inicios como vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh', el grupo español que cosechó grandes éxitos entre 1996 y el 2007, hasta que la artista decidió empezar su carrera como solista.

Aunque tanto Amaia como el resto de las integrantes de la agrupación siguió con su vida y haciendo música, en la memoria de los seguidores quedan los recuerdos de varias melodías que fueron inmortalizadas por la cantante española.

Aquí haremos un repaso de algunos de los temas más recordados de Amaia Montero como solista y dentro de la ‘La Oreja de Van Gogh'.

'La playa'

‘La canción más bonita del mundo’ o ‘La playa’ como se le conoce es el éxito más recordado del grupo musical cuando tenían como vocalista a Amaia Montero. Pertenece al disco 'El viaje de Copperpot', el tema estuvo durante dos semanas en el primer lugar de Los 40 principales, en 1999.





'Rosas'

Es de las canciones favoritas de los seguidores de 'La Oreja de Van Gogh'. Aunque Amaia ya no la canta, la letra de esta melodía se ajusta a su timbre de voz. El sencillo pertenece a su álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. Tras su estreno en el 2003 ocupó los primeros lugares en varios países del mundo.

'Muñeca De Trapo'

Pertenece al álbum ‘Guapa’ de La Oreja de Van Gogh. La canción fue escrita por Pablo Benegas, pero en la voz de Amaia se puede sentir la letra desgarradora que se deseaba trasmitir. El sencillo trata de una chica que no puede expresar sus sentimientos por alguien y se siente como una ‘Muñeca de Trapo’.

'Quiero ser'

Con esta canción, Amaia Montero inició su carrera como solista. El sencillo pertenece a su primer álbum que tiene el nombre de la cantante española. "Ha sido empezar de cero, madurar de golpe. He intentado hacer un disco honesto, por un impulso artístico de expresar lo que soy. Necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado", mencionó la artista respecto a su debut como solista.

'Darte mi vida'

Es la segunda canción de su álbum 'Si Dios quiere, yo también,. El sencillo tuvo gran auge en España y América, ocupó el primer lugar en muchas listas y superó al primer sencillo ‘Palabra’.