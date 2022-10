‘American Idol’: Finalista pierde la vida en trágico accidente

Willie Spence, subcampeón del reality norteamericano American Idol, falleció el pasado martes a los 23 años a raíz de un trágico accidente y su inesperada muerte sería a causa de las graves lesiones que sufrió a la hora del impacto.

Según informaron medios locales, el joven habría estado en la ciudad de Tennessee a la hora de su deceso.

Cabe recalcar, que la cantante Katharine McPhee fue la encargada de confirmar su lamentable fallecimiento a través de sus redes sociales. Es preciso mencionar que ambos participantes, se hicieron amigos cuando concursaron en el popular programa de canto.

“Recibí noticias muy trágicas esta noche. El dulce Willie Spence falleció en un accidente automovilístico. Solo 23 años. La vida es tan injusta. Dios descanse tu alma Willie. Fue un placer cantar contigo y conocerte”, señaló McPhee.

Asimismo, se les sumó las del productor Randall Emmet, quien no dudó en enviar sus condolencias a los amigos y familiares de la víctima.

“Mi corazón está roto y mis oraciones están con su familia. Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo en mi casa y otros eventos. Te extrañaré amigo, sé que tocaste a muchos de nosotros. Tengo el corazón partido”, afirmó Emmet

El último video de Spence

McPhee reveló un curioso detalle que llamó la atención de más de uno, pues en el último video que subió a su cuenta de Instagram se le puede ver cantando una canción religiosa en su vehículo, aparentemente antes que ocurriera el fatal accidente.

Hasta el momento, no se conocen los detalles del percance, sin embargo, sus fanáticos no dudaron en dedicarle palabras en donde lamentan profundamente su irreparable y repentina pérdida. En cuanto a la producción del reality en el que fue finalista, aún no se han pronunciado al respecto.