'American pie' tendrá una nueva película para "refrescar la saga"

El momento de muchos fanáticos de ‘American Pie’ por fin ha llegado. La exitosa saga, dirigida por Paul Weitz y escrita por Adam Herz y que se estrenó en 1999, tendrá una nueva versión.

Universal reclutó Sujata Day para que esté a cargo

Sujata Day, actriz de Insecure y directora de Definition Please, fue reclutada por Universal Pictures para que escriba y desarrolle una nueva entrega de la franquicia, esto sin que aún se conozca el reparto y la persona que se encargará de la dirección.

Antes de ser guionista, Sujata ha ganado popularidad al interpretar diversos papeles en reconocidas producciones. Sin embargo, en 2020 decidió explorar nuevos universos y se animó a dirigir, escribir y protagonizar la comedia dramática Definition Please, filme que narra la historia de una joven campeona del deletreo, la cual tiene que lidiar con varios problemas, teniendo a su madre enferma y a su hermano distanciado.

Cabe resaltar que Day también ha incursionado en la plataforma de videos YouTube, en donde tiene una serie web llamada This is My Story, la cual encaja de manera perfecta con la nueva producción que tiene a cargo.

A pesar de la emoción de muchos, el proyecto aún no tiene nombre ni tampoco fecha de lanzamiento, esto debido a que aún se encuentra en proceso de desarrollo. Por ahora, solo se sabe que está en marcha y que la encargada de hacer el sueño de mucha realidad será Sujata Day.

Es importante mencionar que el tono de la trama tal vez cambie un poco su rumbo teniendo en cuenta que actualmente hay parámetros que deben cumplirse para que una película salga al aire.