Amy Gutiérrez confesó el motivo por el que no usó la beca ganada en 'La voz kids': "Tenía otros sueños"

Amy Gutiérrez no solo es una de las cantantes más destacadas en nuestro país, sino, además, cuenta con una impecable carrera artística desde temprana edad. Sin embargo, pocos recuerdan que participó en el popular programa La voz kids, en donde fue la ganadora de una de las temporadas. Recientemente, confesó qué hizo con el premio obtenido en aquel concurso.

Amy Gutiérrez contó por qué no uso la beca que ganó en 'La voz kids'

En una entrevista para el programa de internet llamado Tú quieres show?, la salsera reveló detalles relacionados con la beca que obtuvo tras ganar el mencionado reality de canto: “No la utilicé porque tenía otros sueños. Quería dedicarme a otra cosa y sabía que estudiar, obviamente, era una responsabilidad".

Pero no solo eso, Gutiérrez aseguró que el premio llegó en un momento de su vida en que la música ocupaba la mayor parte de su tiempo, y que no podía parar para estudiar. “Estaba en un momento en mi vida donde no podía parar. Tenía que seguir haciendo música y seguir buscando oportunidades”, confesó.

Asimismo, la cantante fue consultada sobre si aún podía hacer efectiva la beca que consiguió:

“No creo, ya han pasado 10 años, quizá cuando vaya a tocar por ahí, toco la puerta y les pregunto si aún está la beca”, afirmó.

Amy Gutiérrez confesó querer ser coach de 'La voz kids'

La intérprete de "No sé" indicó que le encantaría volver a La voz kids, pero esta vez para ser coach: “Fue una experiencia linda. Me encantaría ser entrenadora en algún momento. Estar detrás o al frente del escenario es una responsabilidad muy grande, pero bonita”.

Cabe recalcar, que Amy confesó que es una motivación para ella ver el crecimiento y a los pequeños lograr sus sueños: “Te ayuda a experimentar desde el otro lado y a tomar todo con mucha motivación. Es maravilloso ver a pequeños con un corazón tan grande”.