Amy Gutiérrez: “Uso la ‘T’ como método anticonceptivo”

Amy Gutiérrez aseguró que decidió usar un conocido método anticonceptivo para cuidarse, pues aún no se encuentra preparada para ser madre.

Estas declaraciones las dio durante una entrevista para el canal de YouTube del reconocido actor Carlos Carlín.

“Decidí tomar una decisión muy importante y me puse la ‘T’ como para cuidarme, de hecho, las mujeres saben el procedimiento de ponérselo. Fue muy difícil para mí porque no había hecho algo así, pero era parte de mi cuidado. A mí no me gusta estar pensando porque así te cuides de otra manera, una nunca sabe”, afirmó la salsera.

Asimismo recalcó que está muy enamorada del bailarín y coreógrafo, Cristhian Gonzales, con quien tiene más de un año de relación. Pero no solo eso, se atrevió a confesar detalles privados de su vida sentimental.

“Estoy en una relación, ya tenemos bastante tiempo, solo que no había dicho. Él es coreógrafo, bailarín, un capo, no ha bailado en programas, aparte de eso es muy conocido en el ambiente de baile. Ya tenemos más de un año, estaba muy caleta, la gente está bien concentrada en mi carrera y quiero que siga así”, acotó Gutiérrez.