¿Qué fue de Amy Lee, la vocalista de Evanescence que ahora canta música para niños?

Amy Lee, la voz principal de Evanescence, alcanzó una gran popularidad en los 2000 con su canción ‘Bring Me to Life’ en plena etapa dónde la cultura emo y punk se hacía muy popular entre los más jóvenes.

Años después, aunque Amy Lee no dejó la música y sigue disfrutando del rock, también se convirtió en madre y decidió mostrar una nueva faceta con colores brillantes y canciones infantiles.

Las canciones infantiles de Amy Lee

La cantautora estadounidense se convirtió en madre de Jack en 2014 y, mientras pasaba su etapa de maternidad, tuvo la idea de sacar canciones infantiles en 2016.

Durante una entrevista para Rolling Stone, Amy Lee contó que se le ocurrió la idea cuando estaba conversando con su papá sobre cantarle algunas canciones a Jack y su esposo la impulsó a grabarlas en el estudio.

“Papá estuvo hablando de hacer algunas canciones infantiles para Jack. Mi esposo sugirió: ‘ustedes deberían hacerlo, ir al estudio juntos, nunca han estado juntos en el estudio, y los dos son músicos’”, contó la vocalista de Evanescence.

Es así como en septiembre de 2016, Amy Lee lanzó su álbum de canciones infantiles llamado ‘Dream Too Much’, este cuenta con 12 canciones clásicas como ‘Goodnight My Love’, ‘Hello Goodbye’ de The Beatles y ‘Rubber Duckie’.

Asimismo, confesó que miembros de su familia se unieron a este nuevo proyecto. Sus hermanas hicieron las armonías y su tío Tom tocó la guitarra, la armónica y el bajo.

Sigue trabajando con Evanescence

Por su parte, la cantante no dejó de trabajar con Evanescense y en mayo de 2022, anunciaron una nueva formación en la agrupación con la bajista Emma Anzal de Sick Puppies y Tim McCord ocupó el puesto de guitarrista.

En agosto de 2022, la banda inició una nueva gira con la banda Korn, en la que presentarán sus grandes clásicos como ‘Lithium’ y ‘Bring Me to Life’. Este nuevo tour durará aproximadamente hasta mediados de septiembre.