Ana Boyer reaccionó a la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La ruptura amorosa entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convirtió -en los últimos meses- en el tema más popular en las redes sociales y los medios de comunicación. Por ello, nadie se esperaba que la hija de Isabel Preysler le diera una segunda oportunidad al empresario.

Este reencuentro no habría sentado nada bien en el entorno de Tamara Falcó, pues su madre y su hermana, Ana Boyer, estarían en contra de la relación.

La opinión de Ana Boyer sobre la reconciliación

De acuerdo con la periodista María Patiño, Ana Boyer no había estado muy feliz con la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

“Ellas se quieren y se adoran, pero me dicen que a Ana no le ha sentado nada bien”, reveló la líder de opinión, quien -además- aseguró que Boyer no se encontraba cerca de su familia en esos momentos.

Todo parece indicar que Ana Boyer había sido la primera en enterarse del acercamiento entre su hermana y el empresario. A pesar de todo, actuó como apoyo para Falcó y su madre, Isabel Preysler, quien también pasa por una reciente ruptura con Mario Vargas Llosa.

Íñigo Onieva reconquistó a Tamara Falcó

Para sorpresa de muchos, Tamara Falcó decidió perdona a Íñigo Onieva. De acuerdo con la información de El programa de Ana Rosa, la clave para la reconciliación había sido la sinceridad de Onieva. “Se derrumbó y Tamara le creyó todo lo que le contó”, comentaron en el medio.

De acuerdo con Leticia Requejo, Onieva “le confesó que no había sido el novio perfecto y que hubo más deslices”. La pareja había mantenido conversaciones después de eso y Tamara había valorado su sinceridad.