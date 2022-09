Andrea Llosa 'les jala las orejas' a Magaly y 'Peluchín': "Es una 'huachafada' hablar de cifras"

La conductora Andrea Llosa se pronunció sobre la disputa que vienen protagonizando Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’, tras verse involucrada luego que el presentador de espectáculos señalara que su programa ‘Nunca más’ le deja un ‘colchón’ de rating a la ‘Urraca’ y esta última lo negara.

“Esto no es una monarquía, no existen reinas de la televisión ni nada... yo no tengo ningún problema con ella (con Magaly Medina), o sea, ni la veo, como ves, trabajo aquí en Barranco”, dijo la conductora luego que ‘Peluchín’ la llamara la reina de ATV.

Asimismo, Llosa afirmó que, efectivamente, como lo señaló Gonzáles, su programa si le deja un ‘colchón’ de rating a ‘Magaly TV, la firme’. “Todo está en Ibope... es poco elegante hablar de cifras, yo creo que el público quiere buen contenido, creo que las cifras las manejan los ejecutivos del canal y nosotros, los que trabajamos en tele, pero lo que al público le importa es un buen contenido, que es para lo que nosotros chambeamos... hablar de cifras es poco elegante”, agregó.

“Acá no hay reinados, escúchame, es una huachafería y la verdad ¿por qué estoy metida en esto? No sé cómo terminamos en esto”, acotó.





Andrea Llosa se ofrece a amistar a Magaly Medina y ‘Peluchín’

Por último, la conductora de ‘Nunca más’ les deseo suerte a Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles. Incluso, se ofreció a organizar un encuentro para que ambos personajes se amisten.

“Que les vaya bien a todos en la tele, trabajar aquí es un privilegio y hay que sacarle el jugo, no estamos para pelear... si quieren yo los amisto también a ellos (a Magaly Medina y Rodrigo González). ¿Tenemos el conciliador?”, finalizó.