Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirman final de su relación

Se acabó el amor. A través de un comunicado, Andrea San Martín confirmó el final de su relación con Sebastián Lizarzaburu.

"A pesar de que no estemos en la obligación de contar con lo que pasa en interno, hemos decidido hacer un pequeño comunicado en vista de las especulaciones, preguntas y demás comentarios en las redes sociales y algunos medios de comunicación, y confirmar nuestra separación", indicó en un primer momento la exnovia de Deyvis Orosco.

"Para nosotros es prioridad nuestra familia, por lo que nuestro enfoque durante estos días ha sido únicamente con ellos y con nosotros mismos, ya que para nadie es novedad lo difícil que es procesar y manejar de manera correcta ciertas decisiones que se fueron tomando, razón por la cual los temas mediáticos pasaron a último plano", prosiguió Andrea San Martin.

En tanto, afirmó que la separación con Sebastián Lizarzaburu ha sido de mutuo acuerdo y negó que haya pasado algún tipo de infidelidad.

"Cabe mencionar que no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal. No hay más una relación de pareja, pero si la de padres que está siempre presente y en prioridad", finalizó.

Andrea San Martín: "Estamos separados hace bastantes días

En una entrevista para Magaly TV, la firme, la exconductora de televisión confirmó que desde hace bastantes días ya están separados. Afirmó que el alejamiento no se debe a una tercera persona.

"Estamos separados hace algunos días. No hay infidelidad por ninguna de las dos partes. No hay manera", indicó Andrea San Martín.