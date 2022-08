Andrés Hurtado pide disculpas a madre de seis hijos: “Estoy arrepentido”

Andrés Hurtado no pudo con las críticas. Este último fin de semana, el conductor de televisión pidió disculpas públicas a la madre de seis hijos a la cual humilló en uno de sus programas pasados.

Como se recuerda, el excómico insultó a la mujer que había ido a su programa a pedir ayuda, hecho que conmocionó las redes sociales y que fue criticado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.



Andrés Hurtado pide disculpas

Tras el revuelo en redes sociales, Andrés Hurtado empezó su programa pidiendo perdón a Evelyn Mocha y a su público. El conductor reconoció que no debió expresarse de esa manera: “No soy quién para decirle, he herido no solo susceptibilidades (…) Yo le pido mil perdones, mil disculpas, por meterme en la vida privada de las personas o sorprenderme, de una manera que no debo hablar”, mencionó.

Asimismo, ‘Chibolín’ expresó que esta situación lo ve como un aprendizaje para no cometer los mismos errores y seguir ayudando a la gente que lo necesita. “Estoy para corregirme, me encanta aprender y cada día aprendo más, no estoy para juzgar, estoy para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan (…) Jamás está en mi causar daño”, comentó.

Al final, Andrés Hurtado explicó que sus comentarios son personales y no de la casa televisora, por lo que se comprometió a cuidar su comportamiento. “Estoy profundamente arrepentido, muy apenado por mis expresiones (…) Me comprometo con ustedes y con esta casa, Panamericana TV, que me acoge con mucho cariño, a conducirme dentro de los límites del respeto”, finalizó.

Andrés Hurtado humilló a madre de seis hijos

El programa ‘Sábado con Andrés’, suele enfocarse en hacer labor social y brindar ayuda a las personas que viven en una situación precaria. Sin embargo, en el programa pasado, Andrés Hurtado realizó una serie de comentarios sobre una madre de seis hijos que estaba pidiendo ayuda para su hijo que estaba internado por haber contraído neumonía. Y es que ‘Chibolín’ se mostró bastante ofuscado y sorprendido, al enterarse que la mujer tenía seis hijos.

“No seas abusiva pues, no seas mala pues, seis hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede, no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así, ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá? Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, seis hijos tan joven, 38 años con seis hijos”, fue el comentario que desató la indignación del público.

¡¿Hasta cuando se permitirá que Andrés Hurtado humille a los más pobres en vivo y en directo?! ¡¿Por qué nadie hace nada por esto?! pic.twitter.com/MiFC0B1sh4 — Blue ⚠️ (@cuidado_obra) August 7, 2022