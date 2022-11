Anitta se pronuncia tras “perrear” a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No imaginaba que hubiera gente importante en esas mesas"

El momento más memorable de la última gala de Los 40 Music Awards fue sin duda el “perreo” de la cantante Anitta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El video compartido en redes fue comentado por miles de usuarios y se convirtió en viral.

El programa de Ana Rosa tuvo como invitada a Isabel Díaz Ayuso, quien luego de hablar sobre la actualidad política, fue consultada por el momento que vivió en la gala.

Lee también: Anitta perrea a presidenta de la Comunidad de Madrid EN VIVO y genera escándalo en España [VIDEO]

Anitta responde a su polémico “perreo”

El programa de Ana Rosa obtuvo las primeras declaraciones de Anitta tras el momento que se hizo viral en redes. La brasileña se mostró muy sorprendida y desconcertada por el alboroto que generó en las redes sociales.

“¡Hola Ana Rosa!”, saludó la artista y explicó por qué había bailado de una forma muy sensual ante la presidenta de la Comunidad de Madrid: “No me imaginaba que había gente tan importante en esas mesas”.





En menos de 40 segundos, Anitta perreando fuerte a Ayuso, seguidamente a Eugenia Martínez de Irujo mientras Belén Esteban graba cual señora cogiendo su móvil con las dos manos. #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/1oZoKDNMVs — Adrián Rodríguez (@adrianrpar) November 4, 2022

Ayuso habla sobre su “perreo” con Anitta

La presidenta del Partido Popular estuvo en el programa de Telecinco para hablar sobre el polémico momento de la gala cuando Anitta decidió bailarle de forma muy sensual mientras presentaba su tema ‘Envolver’.

“Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso”, aclaró en primer lugar. Además, comentó que había estado hablando con la brasileña minutos antes de su presentación: “Estuve hablando con Anitta antes, pero yo no me esperaba esto”, añadió.

Lee también: ‘El hormiguero’: David Guetta recordó sus inicios 'pinchando' discos en bodas y bautizos

Isabel Díaz Ayuso aseguró que disfrutó mucho haber estado en uno de los shows musicales más importantes de España. “Me sentía como Paco Martínez Soria cuando llega a la Gran Vía, no sabía dónde mirar”, mencionó. En cuanto al perreo de Anitta, la presidenta compartió que pensó que debía ir al gimnasio más seguido.

"En cuanto la vi ahí y se dio la vuelta [...] me hizo plantearme muchas cosas" — Ayuso sobre Anitta. 🗣pic.twitter.com/s36l8qaY6Z — Anitta Spain (@AnittaESP) November 7, 2022