¡Apunta estos consejos! Trucos para limpiar tu celular

Definitivamente todos andamos con nuestros celulares de arriba para abajo, y es que hay que aceptar que no podemos vivir sin ellos, pues son indispensables para informarnos, comunicarnos, relajarnos, navegar por redes sociales, escuchar música, hasta para trabajar.

Es decir, los utilizas absolutamente todos los días y a toda hora, por lo que no solo acumula gérmenes, sino además, puede correr el riesgo de propagar algunas infecciones.

A continuación te explicaremos al detalle como limpiar este dispositivo electrónico, no te pierdas esta nota.

Antes del proceso

Lo primero que debes hacer es apagar tu teléfono, pero sobre todo, nunca se te ocurra limpiarlo conectado al cargador, porque podrías malograrlo.

En el caso que tenga una batería incorporada, extráela a como de lugar. Además no te olvides tapar los puertos de las salidas de auriculares, cargadores, entre otros, con una cita y de esa manera evitarás tanto el polvo como posibles filtraciones de líquidos, antes de comenzar con la mencionada rutina.

¿Cómo lo limpio?

Alcohol Isopropílico

Con este alcohol podrás limpiar tu dispositivo sin problemas, recuerda que es ideal rociar solo un poco en un paño suave y sin pelusa, por lo que te recomendamos no aplicarlo directamente sobre la pantalla poque podría generarte problemas a futuro.

Pasta Dental

En algunas ocasiones nuestro móvil suele tener arañazos, por lo que la pasta dental se convertirá en tu mejor complemento para solucionar este problema.

Y sí, si son raspones leves deberás untar un poco del dentífrico en un trapo, para limpiar haciendo movimientos circulares en la zona dañada.

Talco

¿Pero, y si los rayones son mas profundos que puedo hacer? No te preocupes, que el talco es el ideal en este caso.

Solo debes de crear una pomada a base de dos partes de este producto y una de agua. Es primordial eliminar los restos de crema, por lo que un trapo limpio te ayudará en estos casos.

Que productos no debes usar

Existen definitivamente productos que no debes usar, ya que pueden arruinarlo.

Papel higiénico

Como es muy fácil de romperse, alguna parte podría entrar en algún agujero del teléfono.

Lejía o Limpiador de Ventanas

Son muy abrasivos, por lo que no solo dañarían la parte de la pantalla, sino que, podrían deteriorarla y volverla vulnerable a los golpes o rayaduras.

Desmaquillante

Las sustancias que componen estos productos son muy fuertes para la pantalla del celular, por lo que, no debes utilizarlo.

Vinagre

Aunque algunos expertos lo señalan como un consejo efectivo, no lo es, pues este producto dañará totalmente la capa de protección de la pantalla.

Limpieza del celular por dentro

Ahora que ya sabes cómo tenerlo reluciente por fuera, es importante también hacerlo por dentro, si queremos que funcione correctamente.

Desinstalar aplicaciones

Estamos seguros de que en tu celular tienes alguna que otra aplicación que no utilizas y se ha quedado instalada para siempre, pero lo peor, es que aún la tienes o no te has dado cuenta de ella hasta que empiezas a revisarla.

Ante este caso, te recomendamos revisar semanalmente tu móvil y escoger cuales son las que verdaderamente usarás. De esa forma, desecharás las que no te sirven.

Borra los datos

Existen algunas aplicaciones móviles que almacenan muchos datos en tu teléfono y por ende, ocupan demasiado espacio, por lo que es necesario que los elimines para que pueda funcionar sin problemas.

Trata de borrar todo el historial de navegación, ya que puede ocupar mucho espacio en la memoria.

Borra Caché

Todos sabemos que las aplicaciones acumulan datos en la caché, pero aún que no lo creas no son útiles, solo ocupan memoria, por lo que es necesario que los borres por completo.

Elimina fotos y videos

Es probable que tengas fotos o videos repetidos en tu galería, o peor aún, tengas imágenes, memes, o cualquier otro contenido en tu WhatsApp que no es importante.

Por eso, debes hacer una limpieza total de todos esos archivos, porque definitivamente no te sirven para nada, solo te ocupan espacio.

Desaparece la carpeta descargas

Lo más probable es que no te hayas dado cuenta que tienes un montón de documentos en la carpeta de descargas, y es que a veces, solo los descargamos para un momento en especial, los utilizamos y luego nos olvidamos de borrarlos, razón por la cual debes de eliminarlos a como de lugar si deseas que tu celular no se ponga lento.