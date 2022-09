No todo es color de rosas en el mundo de la música. Eso lo sabe muy bien Lieser Paladines, animador de Armonía 10, quien se presentó en Andrea para pedirle a su expareja, Flor Nuñez, poder visitar a sus pequeños hijos.

En la última edición del programa emitido por ATV, el músico comentó que tuvo una relación de 15 años con Flor, la mamá de sus hijos, pero se terminó por los constantes problemas que tenían. "Yo cometí muchos errores. No me dediqué como padre porque estaba enfocado a la música (...) Yo era administrador de un bar y no paraba con mi familia. Le pedía a Flor que viniera conmigo, pero no quiso", indicó en un primer momento Paladines.

Sin embargo, Núñez aseguró que la relación se terminó por las diversas infidelidades y maltratos de la que fue víctima. "Él sabe perfectamente las cosas. El año pasado fingió tener COVID-19 para sacarme dinero, la poca plata que tenía para alimentar a mis hijos. Esa plata se la dio a la amante, una tal Paola", afirmó la mujer.



Ante esto, Leiser aseguró que, cuando empezó su nueva relación, no estaba con Flor. Sin embargo, la mujer indicó que tenía pruebas y que sus hijos lo habían visto. Por esto, no le permite ver a sus hijos. "Tú sabes lo que estás haciendo. El karma existe. Cuando estabas con esa persona no te faltaba nada, no me fastidiabas. Pero, como esa persona falleció, no tienes a la minita de oro a tu costado. Ahora sí te agarras conmigo, cuando tú y yo sabemos la verdad, cuando te encontraba mensajes, fotos saliendo con él", afirmó el animador de Armonía 10.

Luego de ello, Leiser les envió un mensaje a sus hijos. "Creo que he llorado bastante para venir a derramar lágrimas, pero les hablo de corazón a los dos. Esto se va a solucionar. Yo lo estoy arreglando de la mejor manera con mamá. Los adoro y los quiero bastante. Siempre voy a estar ahí para ustedes. Los quiero mucho y los amo", finalizó.