El cáncer es una enfermedad que no distingue sexo, raza ni clase social. En nuestro país, diversos artistas han padecido de ella. Lamentablemente, una de las más queridas y carismáticas acaba de confesar que padece cáncer de mama.

Natalia Salas confesó que padece de cáncer

En la noche del 6 de agosto, la actriz reveló a través de sus redes sociales que padece de cáncer de mama.

De acuerdo con lo explicado por Natalia Salas, desde hace varios meses sentía un fastidio en sus senos, pero ningún médico le detectó el mal. Sin embargo, decidió buscar una nueva opinión, y es ahí donde la dan la mala noticia.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea, me tengo que quitar toda la mama y mi intervención va a ser este sábado 10 de setiembre. Me van a sacar todo porque, en la biopsia del ganglio salió bien y no tenía mayor cosa, pero en la de la mama no”, confesó la artista.

Artistas le brindaron su apoyo a Natalia Salas

Luego de dar esta noticia, Natalia Salas recibió el apoyo de muchos artistas. Una de ellas fue Anahí de Cárdenas, quien también sufrió la misma enfermedad y logró recuperarse. Ella respondió al video con el siguiente mensaje: “Mi Na, ya sabes que estoy aquí para ti, para lo que necesites. ¡Con fuerza! Ya eres una ganadora. ¡Te amo mucho!".

Aunque ella no fue la única actriz que le brindó su apoyo en redes. Rossana Fernández Maldonado, Olga Zumaran y Lucia Oxenford también le transmitieron su apoyo en los comentarios de Instagram.

Los seguidores de la actriz no se quedaron atrás y le mostraron su apoyo en este momento tan difícil. Algunos aseguraron que estarán presentes en oración el sábado 10 cuando se realice su operación.