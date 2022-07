Después de haber sufrido una prolongada parálisis facial a consecuencia del Síndrome de Ramsay, el reconocido cantante Justin Bieber regresará a los escenarios para el satisfacer de todos sus seguidores.

El intérprete de “Baby”, “Stay”, “Love Yourself”, “Peaches”, entre otras canciones, tiene planeado realizar un tour de 75 fechas. Primero, se presentará en el Festival de Verano de Lucca (Italia), luego en Europa y finalmente se dirigirá hacia Sudamérica.

SINDROME DE RAMSAY HUNT

Este padecimiento se caracteriza por ser una afección rara, producida por un virus que infecta el nervio cercano al oído, provocando no solo irritación sino también una parálisis en el rostro.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi rostro", afirmó el canadiense en sus redes sociales.

Razón por cual, Bieber decidió hacer una pausa artística en su carrera musical, con el fin de recuperarse, por lo que les pidió a sus fans, que fueran pacientes, asegurando que regresaría muy pronto.

"Volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", acotó el cantante.