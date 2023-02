Austin Palao no descarta tener una relación abierta y Flavia Laos lo 'parcha': “Yo no quiero”

Flavia Laos y Austin Palao se han convertido en una de las parejas más queridas del público; por lo que, sus fanáticos quieren saber cómo les va en su relación amorosa.

El último miércoles, la pareja pasó el tiempo con Seb Melrose y Kayla Richart de Too Hot Too Handle en El Salvador. Además, aprovecharon el momento para compartir detalles de su romance.

Austin Palao no descarta relación abierta con Flavia Los

A través de sus historias de Instagram, Flavia Laos respondió algunas preguntas de sus fans, entre ellas si accedería a tener una relación abierta con Austin Palao. Debido a esto, le consultó al chico reality: “Amor, ¿tendrías una relación abierta?”.

El participante de Esto es guerra no se mostró muy seguro y pidió que le explicaran la pregunta. “Osea (es decir), que cada uno tiene su permitido”, señaló su enamorada.

Ante esto, Austin Palao reveló que no estaba en contra de mantener una relación con esos términos. “Su permitido, ¿por qué no?”, respondió. No obstante, Flavia se mostró indignada y le reclamó: “Yo no, ¿y por qué no la tienes conmigo?”.

Su enamorado le pidió que hablaran del tema, pero ella se negó rotundamente, dejando en claro que no estaría dispuesta a compartirlo.

Flavia Laos demuestra su amor por Austin Palao

Antes de lo sucedido, Flavia Laos aclaró las preguntas sobre si vería a su pareja. La rubia compartió un video en el que llena de besos a Austin. “Bueno, tanto que preguntan, aquí está, mi bebé”, mencionó en el clip. “¿Quién me extrañó cuando me he ido a Miami?”, agregó.

“Tú me extrañaste”, bromeó Austin Palao, pero ella saltó rápidamente a dejarlo en evidencia. “No, tú me extrañaste, porque eres mi monito rico. Lo tengo aquí y es muy raro que se ponga cariñoso ante las cámaras”, explicó la influencer. Asimismo, pidió a sus seguidores que apoyen a su pareja, quien está nominado en los Premios Heat.