‘'Avatar 2: El camino del agua' está cerca de recaudar 900 millones de dólares a nivel mundial

Uno de los estrenos más esperados por muchos seguidores fue definitivamente Avatar 2. La película dirigida por James Cameron se estrenó el pasado 16 de diciembre y la respuesta del público no ha sido la esperada.

¿Cómo fue el estreno de 'Avatar 2'?

Según informó el medio especializado Box Office Mojo, la cinta solo ha logrado recaudar a nivel mundial aproximadamente más de 881 millones de dólares, de los cuales, 200 millones pertenecen a lo generado en Estados Unidos mientras que el resto es correspondiente a la taquilla internacional.

Lee también: Guillermo Del Toro elogia a Taylor Swift: “Tengo la mayor admiración por ella”

Ahora bien, las cifras son muy buenas, pero según la compañía Disney, se esperaba mucho más. Lo que impidió que esta cifra sea más grande, fue la lucha que tuvieron contra el clima en Estados Unidos. Como se recuerda en esos días, hubo muchas tormentas en territorio americano, lo que dificultó bastante la movilidad de las personas.

Por otro lado, se espera que en los próximos días la taquilla aumente. Según expresó en su momento James Cameron, para que la cinta sea rentable tiene que recaudar más de 2000 millones de dólares. De ser así, se podría hablar sobre la posibilidad de que haya una película más sobre esta historia.

Lee también: Niña se emociona hasta las lágrimas luego de ver ‘Pinocho’

A pesar de eso, parece ser la única película que ha gozado de popularidad. Los demás estrenos que han competido con Avatar 2 tanto en cine como en plataformas de streaming no han tenido la taquilla esperada.

Por ejemplo, Puss in Boots: The Last Wish de DreamWorks se estrenó la demanda pasada y en el extranjero logró recaudar hasta el momento un total de 32 millones de dólares para completar un acumulado de 57 millones de dólares en total.

Películas más taquilleras del año

Top Gun: Maverick: 1.488.732.821 $

Jurassic World: Dominion: 1.001.136.080 $

Doctor Strange en el multiverso de la locura: 955.775.804 $

Minions: The Rise of Gru: 940.433.210 $

Avatar 2: El Sentido del Agua: 881.381.686 $