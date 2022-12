Barack Obama revela sus obras y canciones favoritas del 2022: ¡Bad Bunny figura en el TOP 5!

Barack Obama compartió con sus seguidores una lista con sus publicaciones favoritas de este 2022. El expresidente recalcó que entre sus libros top se encuentran las memorias de su esposa, Michelle Obama, “The Light We Carry”.

“Soy un poco parcial en esto”, señaló en su cuenta de Twitter.

Los libros y películas favoritas de Barack Obama

Como ya lo ha hecho costumbre, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama publicó la lista de sus preferencias de este 2022 e interactuó con sus seguidores si había algún libro o película que se había perdido de ver o leer.

Entre los textos que más impresión le causaron están: 'The Candy House' de Jennifer Egan, 'Black Cake' de Charmaine Wilkerson y 'South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation' de Imani Perry.

Mientras que entre sus películas favoritas están: 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, 'The Woman King', protagonizada por Viola Davis, 'Top Gun: Maverick' de Tom Cruise, 'Everything Everywhere All at Once' de Daniel Kwan, etc. Además, del documental 'Descendant' del cual él y su esposa ya habían confesado su fanatismo.

Muchos de estos filmes se encuentran voceados como serios candidatos a los premios Oscar.

I always look forward to sharing my lists of favorite books, movies, and music with all of you.



First up, here are some of the books I read and enjoyed this year. Let me know which books I should check out in 2023. pic.twitter.com/NuGA7dDz9G — Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022

I saw some great movies this year – here are some of my favorites. What did I miss? pic.twitter.com/vsgEmc8cn8 — Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022

Barack Obama prefiere a Beyonce y Bad Bunny

Barack Obama también realizó un post especial dedicado a la industria musical e hizo un top de las canciones que marcaron su 2022. Entre ellas se encuentran 'Break My Soul' de Beyoncé y 'Tití Me Preguntó' de Bad Bunny.

Además, en la lista de Obama figuran: 'About Damn Time' de Lizzo, 'The Heart Part 5' de Kendrick Lamar, 'Shirt' de SZA y canciones de Ari Lennox, Burna Boy, Omar Apollo y Adam Blackstone & Jazmine Sullivan.

Los tuis de Barack Obama causaron tendencia en redes sociales y muchos usuarios y especialistas en las diferentes áreas han opinado al respecto.

I always enjoy sharing my end of year music playlist with all of you — and this year we heard a lot of great songs. Here are some of my favorites.



Are there any songs or artists I should check out? pic.twitter.com/qkwm4UOzMD — Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022