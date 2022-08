'Batgirl': directores revelan que no tienen imágenes de la película y esperan su estreno algún día

Hace unas semanas, Warner Bros. dio a conocer que 'Batgirl' fue cancelada. La noticia cayó como balde de agua fría para los fanáticos, quienes estaban ilusionados con esta nueva película.

Una de las teorías que ha tomado fuerza sobre la cancelación de la película es la calidad del producto final. Sin embargo, los directores Bilall Fallah y Adil El Arbi salieron a desmentir el rumor.

"Los chicos de Warner Bros. nos dijeron que no era un problema de talento por nuestra parte o por parte de la actriz [Leslie Grace], ni tan siquiera de la calidad de la película. Estábamos en medio del montaje. Había mucho trabajo por hacer, así que no es que la película estuviese terminada. Warner Bros. nos dijo que la cancelación fue un cambio estratégico, un cambio en la gestión para que se pudiesen ahorrar algunos pavos”, aseguraron los realizadores.



Los directores comentaron que no hay imágenes de la película

Por otro lado, comentaron que intentaron salvar la película: "No, no tenemos nada. Adil me llamó y me dijo: "¡Adelante, graba todo con tu teléfono!" Fui al servidor y todo había desaparecido. Estábamos como... Ni siquiera tenemos las escenas de Batman en ella", indicó uno de ellos.

De esta manera, solo queda esperar ante un cambio de opinión por parte de los gerentes de Warner o hacerse de la idea de que ‘Batgirl’ no será estrenada. Sin duda sería un golpe fuerte para los fanáticos que esperaban con ansias este estreno.