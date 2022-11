Belinda confiesa que le gustaría hacer una serie sobre su vida

La cantante Belinda busca seguir enfocándose en su carrera profesional, razón por la cual dio a conocer un anuncio sumamente importante a través de un programa local.

Belinda quiere volver a las telenovelas

En una entrevista con el programa mexicano Ventaneando, la artista comentó sus ganas de volver a participar en telenovelas, por eso confesó estar dispuesta a participar en afamados remakes como Rubí, Teresa, Marimar o La Usurpadora.

“Me encantan las historias de las telenovelas, creo que sí, en un futuro, hacer un remake de alguna telenovela. Por ejemplo, Rubí es una de mis historias favoritas; a mí me encantaba La Usurpadora, me encantaba Marimar, bueno, todas las novelas de Thalía eran impresionantes”, afirmó Belinda.

Como se recuerda, su salto a la fama se dio en Cómplices al Rescate y su última participación televisiva fue en Camaleones del 2009.

Pero no solo eso, la intérprete de “Dopamina” aceptó que gran parte de su éxito se debe a su participación en las recordadas telenovelas infantiles, por eso no quiere cerrarle las puertas.

¿Belinda hará una serie sobre su vida?

Actualmente, las series biográficas tienen mucho éxito en las plataformas de streaming. Por lo que, la cantante de ‘Ángel’ no estaría en contra de realizar una cinta contando su vida, pero, en especial, la historia de amor de sus padres.

“Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo que me faltan muchas cosas por vivir... lo haría en un futuro… Desde que viví en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados [mis papás]. Hace poquito vi videos de ellos de cuando eran jóvenes y lo enamorados que estaban y me encanta, he llorado mucho viendo videos de antes”, contó la actriz mexicana.