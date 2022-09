¿Qué fue de Benny Ibarra, intérprete de 'Cielo 2000'?

Timbiriche fue un grupo mexicano considerado uno de los más importantes durante la década de los 80 y 90. Uno de los integrantes más recordados de la banda fue Benny Ibarra.

Conoce la trayectoria de Benny Ibarra

Benny Ibarra es un cantante que nació en la Ciudad de México el 8 de setiembre de 1970. Siempre ha estado ligado a la música y el mundo artístico debido a que su papá y su mamá eran cantantes.

Su debut lo hizo con una participación en la película ‘Novia, esposa y amante’. A los 11 años, se unió a Timbiriche, que, en ese momento, era uno de los grupos más importantes del país. Una de las primeras canciones que interpretó fue ‘Mamá’.

Luego de estar en la agrupación, se dedicó a estudiar música en Walnut Hill School for the Arts y Berklee College of Music, en Estados Unidos. Desde entonces, el cantante no paró de producir y participar en producciones musicales.

Como solista, el cantante cuenta con siete producciones bajo el sello Warner Music: 'Háblame como la lluvia' (1992), 'El Tiempo' (1994), 'Om' (1996), 'En Todo o nada' (2001), 'Grandes éxitos' (2002), 'Cielo' (2003), 'Así' (2005) y 'Estoy' (2006).

Actualidad del cantante Benny Ibarra

Actualmente mantiene una relación con Celina del Villar. La pareja ya tiene más de 30 años de casada. Además, tiene dos hijos: María y Mateo Ibarra del Villar.

Asimismo, Benny Ibarra ha incursionado conductor en 'Extreme Makeover: Reconstrucción Total Latinoamérica'. Asimismo, se encuentra trabajando en lo que será su próximo proyecto musical. También, realiza giras pactadas con los ex Timbiriches: Erik Rubín y Sasha Sokol.