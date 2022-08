¿'Better Call Saul' es mejor que 'Breaking Bad'?

'Breaking Bad' es considerada una de las mejores series de la historia. Sin embargo, la aparición de 'Better Call Saul' ha puesto en tela de juicio ese primer puesto.

Para el crítico de TV, Daniel Fienberg, el final que le dieron a Saul Goodman es superior al de Walter White. Es más, destacada que el guion le haya dado la oportunidad de reivindicarse con los personajes del pasado y tener una buena recompensa por decir la verdad.

Sin embargo, también encuentra algunos vacíos. A su criterio, hubiera quitado el 15 % de las referencias del futuro que se pueden ver en las primeras temporadas. Pero, adora como término la serie. "'Better Call Saul' realmente encontró su corazón y alma en la segunda temporada cuando se convirtió menos en una comedia de suspenso y más en una comedia de suspenso y romance", explica Fienberg en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Angie Han, también crítica de televisión, la serie muestra la lucha de las dos personalidades de Jimmy McGill: la del tipo agradable y la del estafador. Pero, a diferencia de Fienberg, no coincide en cómo termino la serie. Para ella, pudieron existir otros finales más interesantes. "No creo que sea la única forma en que la serie haya terminado, pero la reversión pone un buen arco en la batalla interna que el personaje ha estado peleando todo el tiempo", complementa.

Finalmente, ambos coinciden que ha sido una de las mejores series de la historia y que será muy difícil que una serie vuelva a tener más de cinco temporadas con 13 episodios cada una. "Es posible que no veamos nada como esto de nuevo durante mucho tiempo", indicaron.





¿Qué dijo Bob Odenkirk?

En una entrevista para The New York Times, el reconocido actor no dudó en dar su opinión acerca de ambas ficciones. “Creo que Breaking Bad es un tipo de historia más universal. Es una crisis de la mediana edad y los peligros son más llamativos, hay más armas y el personaje principal interactúa con traficantes de drogas casi de inmediato", reveló Odenkirk.

Por otro lado, también se refería a la serie de la cual es protagonista. "Ese no es el caso en nuestra serie. Nuestra serie es más interna. Es un viaje más extraño. Incluye muchos de los entresijos de ser un abogado. Te identificas menos con ella debido al tema. Pero, en un precioso golpe de trabajo duro y genio, los guionistas han descubierto formas de hacer que las personas entiendan algunas de las tensiones y presiones que enfrentan estos personajes y las relacionen con sus propios viajes personales", detalló.

Sin embargo, la mayoría de fanáticos creen que Better Call Saul llegó a superar a Breaking Bad, por algunos motivos específicos.

Como por ejemplo que es una trama más complicada y menos universal, no usa la acción para generar un gran impacto, las relaciones humanas tienen un toque más de complejidad y así sepas qué pasará en el final igual mantiene tu atención hasta el último minuto.