“Renaissance”, el próximo álbum de estudio en solitario de Beyoncé, saldrá a la venta este 29 de julio y sus fans no pueden más con la emoción, pues esto significa, sin duda alguna, uno de los regresos musicales más importantes de una de las intérpretes más influyentes del siglo XXI.

Queen B reveló, a través de sus redes sociales, la lista de nombres de las 16 canciones que formarán parte del séptimo trabajo discográfico de la famosa cantante, entre las cuales se encuentran: “I’m That Girl”, “Cozy”, “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Energy”, “Break My Soul”, “Church Girl”, “Plastic Off the Sofa”, “Virgo´s Groove”, “Move”, “Heated”, “Thique”, “All Up in Your Mind”, “America Has a Problem”, “Pure/Honey” y “Summer Renaissance”.

El estilo de este nuevo disco es dance y country, pero, además, cuenta con las composiciones de distintos autores como Ryan Tedder, quien escribió su más famoso hit “Halo” en el año 2008. También éxitos para distintos artistas como Adele, Taylor Swift, Jonas Brothers y su propia banda, One Republic. De igual manera, estuvieron involucrados Raphael Saadiq, D’Angelo, Stevie Wonder, John Legend y Andra Day.

La reconocida cantante y reina por excelencia del R&B, considera que este nuevo proyecto fue la fuente de inspiración que necesitaba para salir adelante en la situación actual en la que vivimos.

"La creación de este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire y sentirte tan único/a fuerte y sexy como eres", acotó Beyoncé.