‘Black Adam’: cómo se filmó el cameo sorpresa de la película

Black Adam es una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine de superhéroes, muchos están entusiasmados por la aparición de un personaje muy importante para DC Comics. A continuación, te contamos cómo se grabó el cameo secreto. Esta nota tendrá spoilers de la película 'Black Adam'.

El cameo no estaba en los planes iniciales

Según informó el medio The Hollywood Reporter, el regreso de Henry Cavill como Superman en la escena post créditos no estaba en el guión original. De hecho, no fue hasta la mitad de las grabaciones de Black Adam que se empezó a negociar el regreso y no estaba seguro que el regreso de Cavill podría llevarse a cabo.

“Si logramos que Henry participe, lo resolveremos en una fecha futura”, dijo Lawrence Sher, el director de fotografía del filme, durante el podcast Behind the Screen de The Hollywood Reporter .

Es por eso que filmaron la parte de Dwayne Johnson para la escena post-crédito, aún sin tener confirmada la presencia del actor de Superman. El director contó que la escena no tomó más de diez minutos y fue filmada en el lugar dónde estaban trabajando en ese momento. “Tomemos rápidamente este escenario de la sala del trono en el que estábamos trabajando... Vamos a crear algo para que Dwayne entre... Y lo vamos a filmar en como 10 minutos”, recordó.

¿Cómo se filmó la escena post-créditos de ‘Black Adam’?

La mitad de la escena se filmó con Johnson, el resto fue hecho con un doble de cuerpo de Superman y se añadió el tema de Superman de 1978 que sacaron de Google. En la escena nunca se mostró el rostro de Henry Cavill, pero la escena les gustó mucho.

“Ver a un actor salir de una silueta completa en eso, en realidad me puso la piel de gallina. 'Wow, esto va a funcionar al 100 por ciento. Ahora necesitan averiguar si pueden conseguir que el tipo con la cabeza esté allí'”, comentó Sher.

Cuando presentaron la versión de prueba de Black Adam, notaron que a muchos les gustó y eso los animó a insistir con la aparición de Henry Cavill. Fue el propio Dwayne Johnson quien habló con el jefe de DC Films, Walter Hamada, pero este rechazó la idea porque tenía planes para el futuro del personaje. Sin embargo, fue a convencer a los nuevos jefes de Warner Bros, Michael De Luca y Pamela Abdy, y estos aprobaron la idea.

La segunda mitad se filmó con Henry en Londres, donde se encontraba el actor.Sher estuvo de forma remota, pero aún así el director sintió la seriedad del actor: “Hay ciertas personas que son icónicas como los personajes que interpretan, y él es realmente uno de ellos”, concluyó el director.