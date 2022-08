BLACKPINK: las canciones solistas de las integrantes de la girlband del momento

¡BLACKPINK is back! El grupo surcoreano estrenó este jueves 18 de agosto su nuevo sencillo y videoclip ‘Pink Venom’, que ya es todo un éxito.



La girlband del momento tiene cuatro integrantes talentosas. Aunque todas se complementan en el escenario, también han demostrado que pueden brillar en solitario. Es por ello que, en 2018, su agencia YG Entertainment anunció que todas las chicas tendrán su debut como solistas.

Hasta el momento, Lisa, Rosé y Jennie han debutado con proyectos personales. Sin embargo, Jisoo en cualquier momento sorprende a los 'Blinks'. A continuación, conoce todos los temas que han lanzado las estrellas coreanas como solistas.

‘Solo’ - Jennie

La primera de BLACKPINK en debutar como solista fue Jennie con la canción ‘Solo’. Este tema fue lanzada el 12 de noviembre de 2018 y fue un gran éxito en Corea del Sur en ese año. Actualmente, el videoclip cuenta con más de 849 millones de visualizaciones en YouTube.

‘On The Ground’ - Rosé

La segunda en debutar fue Rosé en marzo de 2021 con su tema ‘On The Ground’, tras el lanzamiento de 'The Album', el primer disco de BLACKPINK. El videoclip ya suma más de 292 millones de visualizaciones en YouTube.

'Gone' - Rosé

Tras el éxito de 'On the ground', Rosé lanzó su segundo tema como solista 'Gone' en abril de 2021. Esta es una balada romántica, cantada por la vocalista de BLACKPINK en inglés. Recordemos que la cantante nació en Nueva Zelanda y creció en Australia, por lo que este idioma es su lengua materna.

‘Lalisa’ de Lisa

La maknae de BLACKPINK se estrenó como solista el 10 de septiembre de 2021 con el tema ‘Lalisa’. En el videoclip de este tema, Lisa le rinde homenaje a Tailandia, su país natal. Como curisiodad, la tailandesa vistió en el video musical del single un traje del diseñador mexicano 'NoName'. La figura de la Virgen de Guadalupe se puede ver en el saco que usa la integrante más pequeña del grupo.





'Money' - Lisa

El segundo tema que lanzó como solista Lisa fue 'Money'. Este es un tema totalmente en inglés que mezcla sonidos de hip-hop. A pesar de ser lanzado después de 'Lalisa', esta canción fue más popular que la primera. Incluso, el coro se volvió viral en las redes sociales. Actualmente, el videoclip ya suma más de 650 millones de visualizaciones en YouTube.