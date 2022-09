4 pasos para hacerte un flequillo asombroso como Lisa de BLACKPINK

BLACKPINK se ha ganado a miles de fans con sus éxitos musicales. Muchos de ellos fueron testigos de cómo la agrupación surcoreana dominó la premiación de los MTV Music Awards 2022.

Una de las premiadas en dicha gala fue Lisa, la miembro más joven de la girlband, a quien le fue otorgado el premio por Mejor Video Musical de K-Pop por su single 'LALISA', marcando así su debut como solista.

Pero eso no fue todo, algunos de los fanáticos se han preguntado cómo es que Lisa logra tener ese flequillo tan elegante, que no se mueve, incluso, ni cuando baila. Si te interesa, la propia artista ha revelado sus 4 grandes secretos para tener un flequillo tan asombroso como ella.

Los pasos de Lisa

“El viento sopla, pero no duele”, fue una de las frases que soltó Lisa durante una entrevista en el programa 'Knowing Brothers'. Antes que nada, la artista surcoreana dijo que esto es para las chicas con flequillo recto.

El primer paso sería usar rulos para el cabello que servirá para arreglar y luego apoyar el flequillo que se desea tener. El motivo de esto es para que el cabello fluya de manera natural y estable. Y, así, no se estropee fácilmente, pero a su vez evita que el flequillo se vuelva graso.

Pasamos al segundo paso y este es usar el secador de pelo para darle forma al flequillo, pero hay que tener un poco de práctica. Lo que recomienda Lisa es que primero soples de arriba hacia abajo. Además, señaló que la temperatura no debe ser demasiado fuerte ni muy caliente, pues dañaría mucho la salud del capilar; recordando que todos deberían aplicarse productos reparadores de cabello antes de secarlo con el aparato.

El tercer paso ya es un poco más trabajoso. Una vez secado el flequillo se debe de usar un spray fijador para darle la forma adecuada. No obstante, es más fácil decirlo que hacerlo pues si aplicas poco no se moldea y si aplicas demasiado no se verá natural. Para ello, se recomienda primero rociar la parte superior de la cabeza y después las raíces del cabello.

Por último, las patillas se deben de peinar con productos para peinar, en especial en el área superior de la cabeza y las raíces.

Si sigues estos consejos, podrás lograr ese tan ansiado flequillo estilo K-Pop que tanto deseabas tener.