Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, vende traje original de ‘The Black Parade’

My Chemical Romance es una banda de rock formada en el año 2001 en Nueva Jersey (Estados Unidos). Está integrada por Gerard Way (vocalista), Mikey Way (bajista) y Ray Toro y Frank Lero (guitarristas).

A lo largo de su trayectoria musical ha tenido momentos inolvidables, como el sencillo ‘Welcome to the Black Parade’ y el videoclip de la canción 'The Black Parade', muy recordado por sus llamativos trajes.



Por ello, con el pasar de los años, gran cantidad de fanáticos han intentado replicar el famoso uniforme utilizado por la banda; sin embargo, no han logrado hacerlo. Pero, al parecer, esto ya no tendrá que ser necesario, pues Bob Bryar (exbaterista) ha puesto a la venta el suyo a través de la plataforma de compras eBay.

Bob Bryar vende traje original de ‘The Black Parade’

¡A la venta!

Luego de estar inactivo por mucho tiempo, el exbaterista de My Chemical Romance decidió volver a las redes para vender uno de sus trajes, el cual aseguró tiene guardado desde hace varios años.

“Hola. ¿Alguien quiere esto? No tengo ni idea de cuánto vale. Es mi traje original de ‘The Black Parade’. Se usó en las fotos, vídeos y DVD. Está hecho a mano por Colleen Atwood. Está arrumbado en una caja sin hacer nada.

Asimismo, reveló que lo recaudado será donado a animales que se encuentran en estado de abandono luego de que el desastroso huracán Ian los haya dejado sin un lugar en donde vivir.

“Puede haber algunos pelos de perro sorpresa porque dejé que mi perro Fred lo usara por un minuto como se puede ver en la imagen. Los pelos de Fred son gratis. Si se vende, además de lo que ya hemos enviado, el dinero se destinará a animales abandonados y albergados en las zonas de Florida y Carolina del Sur afectadas por el huracán Ian”.