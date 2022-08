Britney Spears: "Estaré traumatizada por siempre debido a mis experiencias pasadas"

Britney Spears está saliendo adelante y no duda en compartir sus experiencias tras haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears.

El pasado lunes, la cantante compartió una publicación en sus redes sociales en donde explicó como se siente y cuales han sido las cosas que la atormentaron en los últimos años.

Esta traumatizada para siempre

La estabilidad emocional de la ex estrella de Disney no ha estado bien luego de liberarse del control total de su progenitor, pues tenía que pedir permiso para realizar cualquier actividad, incluyendo el uso de su teléfono.

"Estaré traumatizada de por vida debido a mis experiencias del pasado", escribió la intérprete de "Crazy" en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Spears mencionó que ha llorado en más de una ocasión, pues aún no olvida la situación por la que vivió, pero asegura que seguirá trabajando en ese aspecto.

“Mi vida no es en absoluto perfecta... Me voy a dormir llorando la mayoría de las noches. Soy excesivamente insegura. No sé cómo poner buena cara a menos que tenga una cámara delante. Creo que necesito ir al colegio para aprender cómo andar bien de nuevo. Y hay gente que me dice: 'Pero sí eres artista'. Y eso es: todo es una actuación. Pero en la vida real estoy muy perdida, trabajando en ello”, acotó la protagonista de “Crossroads”.

Se casó con Sam Asghari

Aunque sigue teniendo problemas, pudo salir adelante gracias al apoyo de su esposo el modelo Sam Asghari. La pareja se casó el pasado 9 de junio en una ceremonia privada en Los Ángeles, en el que estuvieron solo sus amigos cercanos, porque su familia no asistió.

En una entrevista con programa americano, el modelo se mostró feliz por su matrimonio y afirmó que solo invitaron a 70 personas.

"Queríamos celebrar con, sabes, nuestros seres amados y los más cercanos. Queríamos tan sólo celebrar y eso fue lo que hicimos", acotó Asghari.