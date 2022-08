Brunella Horna: "Fui a terapia porque tuve una relación tormentosa"

Brunella Horna se ha ganado un lugar en Chollywood. A sus 25 años, la modelo es conductora del programa ‘América hoy’ e imagen de diversas marcas.

Es precisamente en este magazine, donde Horna hizo una confesión. La joven reveló que, en el pasado, tuvo una relación tóxica, que la llevó a tener acudir a terapia psicológica para poder sanar y superar la ruptura.

“Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, confesó la modelo.

Como se recuerda, la conductora de 25 años mantuvo una relación de cuatro años con Renzo Costa. Horna inició su amorío con el ‘Rey de los cueros’ cuando aún era menor de edad. Además, Costa le llevaba casi 20 años de diferencia.

Durante el programa, Edson Dávila, mejor conocido como Giselo, le cuestionó cómo recordaba a su expareja, insinuando que se trataba de Costa al mencionar las carteras. Sin embargo, Horna evitó dar nombres.

“Qué me voy a recordar, no me acuerdo ni de su nombre ni de su cara”, agregó.

Brunella Horna y su compromiso con Richard Acuña

Actualmente, Brunella Horna mantiene una relación con Richard Acuña. Ambos se comprometieron este 2021, tras cinco años de noviazgo.

Como se recuerda, Horna y Acuña iniciaron su relación en agosto de 2017, meses después que la modelo terminara con Renzo Costa. A pesar de la diferencia de edad, pues el excongresista le lleva 12 años, la pareja derrocha amor y se ha mantenido alejada de los escándalos.