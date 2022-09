BTS: Disney Plus confirmó estreno del reality 'In the Soop: Friendcation'

BTS no deja de ser tendencia en Internet. Esta vez no es por alguna canción o disco nuevo, sino por la participación que tendrán en la plataforma de streaming, Disney Plus, con una nueva serie llamada In the Soop: Friendcation.

Disney Plus apuesta por BTS

En su intención de incrementar suscriptores, Disney Plus ha tomado como punto de partida a la banda coreana BTS. Primero lo hizo con el concierto en formato película, Permission to Dance on Stage LA, y ahora lo hace con un reality centrado en uno de los integrantes de la banda.

El nombre del programa será In the Soop: Friendcation, que es un nombre derivado de ‘BTS in the Soop’. El detalle es que esta nueva producción solo se centrará en la vida de V junto con sus amigos llamados “Wooga Squad”.

Este escuadrón que acompañará a V son los siguientes: Park Seo-joon, protagonista de Itaewon Class; Choi Woo-shik, quien fue parte de Parásitos; Park Hyung-sik, quien formó parte de Herederos y Kwon Sung-hwan, rapero conocido como Peakboy.

¿Qué significa Wooga?

Esta palabra es una abreviatura de una frase típica de Corea: Woori- ga gajok-inga que significa a “Somos familia”. En este reality podrán ver a este grupo de estrellas coreanas en un viaje inesperado.

¿Cuándo será el estreno de ‘In the Soop: Friendcation’?

Hace un tiempo, la plataforma de streaming informó que la fecha de lanzamiento en Latinoamérica está pactada para el 19 de octubre. Lo que no se informó es si se lanzarán todos los capítulos o habrá un estreno por semana. Pero, el ARMY ya está ansioso para el estreno mundial