Tras diversos rumores sobre una supuesta relación entre V de BTS y Jennie de BLACKPINK, se presume la existencia de una fotografía que confirmaría el tórrido romance. Sin embargo, Taehyung confesó aún desea conservar su inocencia ante las cámaras, a pesar de que la noticia ya es de conocimiento público.

Cabe resaltar que las imágenes que se difundieron hace unas semanas a través de las redes sociales, habrían sido robadas de uno de sus celulares. A pesar de ello, ninguna de las agencias que representa a los artistas, ha negado la unión entre ambos.

Los seguidores afirman que las posibles pruebas probablemente podrían ser manipuladas, con el fin de que los cantantes caigan en la trampa y acepten su relación.

Esta es la imagen que conmocionó a sus fasn

Internet

Nunca ha tenido novia



Taehyung es considerado el integrante más atractivo de la reconocida boyband de K-pop. El artista de tan sólo 26 años ha demostrado que tiene un gran talento para actuar y bailar.

No obstante, durante una entrevista a un medio local, el idol no dudó en hablar sobre su vida privada y recalcó que nunca ha tenido novia e incluso se animó a decir que cuando esté con alguien, sería el primero en confirmarlo

Asimismo, reveló que antes y después de alcanzar la fama ha salido con muchas chicas, pero al parecer sus citas no fueron nada exitosas por lo que las relaciones duraban máximo 20 días. El cantante no tuvo temor en señalar que ha sido rechazado en varias oportunidades, razón por la que no ha tenido nada formal.





Idols con las que se le ha relacionado

Tzuyu de TWICE

Aunque no lo crean, distintas imágenes en donde se le ve a la pareja cruzando miradas en eventos han circulado por internet en varias ocasiones, sin embargo, todo sería una simple percepción por parte de los fans. Ambos han confirmado que entre ellos no existe ningún tipo de relación.

Joy de Red Velvet

No cabe duda que existe una amistad entre ambos artistas, pero para algunas admiradoras podría existir algo más, pues han coincidido varias veces en diferentes eventos. El rumor de su “posible relación” solo son simples especulaciones.