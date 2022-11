‘Canta Conmigo Ahora’: Alma Viva pone de pie al público con ‘Rata de dos patas’

Alma Viva deleitó al público y al jurado de Canta conmigo ahora al interpretar la clásica canción de Paquita la del barrio, ‘Rata de dos patas’. La querida jurado se llevó el reconocimiento de sus colegas y fue ovacionada por la audiencia de Marcelo Tinelli.

‘Canta conmigo ahora’: Lucía Belén escogió a Alma Viva para dueto

La final de Canta conmigo ahora está más cerca que nunca y los concursantes a llevarse el título mayor escogieron algunos miembros del jurado para interpretar una canción. Este fue el caso de Lucía Belén, quien eligió a la carismática Alma Viva.

Jurado y participante dominaron el escenario al ritmo de ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del barrio.

Alma Viva se impuso con su gran voz y tanto el público como sus colegas se levantaron para ovacionarla.

“Doy gracias a Dios, estoy feliz por ver esto que sucede acá. Desde que yo me senté acá y ella empezó a decir sus cosas, Almita me hace el día todos los días, porque me hace reír mucho. Eres una excelente artista, mi amor: cantas, eres humorista, eres todo lo que quieras ser. La verdad es que te quiero, te admiro. Desde el fondo de mi corazón, yo te adoro, en serio”, señaló, José Luis El Puma Rodríguez.

‘Canta conmigo ahora’: Alma Viva se emociona hasta las lágrimas por elogios

Los elogios para Alma Viva no pararon y la jurado se mostró conmovida ante tantas muestras de afecto.

“Almita, sos muy grande vos. ¿Vos tenés conciencia de lo que das, de lo que transmitís, de lo que generás? Yo creo que no. Y está buenísimo que toda la gente te vea, está buenísima toda esta exposición, de que tengas esta oportunidad. De que la gente te conozca y te vea, porque sos para valorar muchísimo, para ocupar marquesinas en la calle Corrientes”, comentó Patricia Sosa.

Pero no solo eso, Viva también dedicó una emotivas palabras de agradecimiento hacia sus colegas jurados y en especial al conductor Marcelo Tinelli, con quien bromeó.

“A este hombre le debo la vida. Realmente no sé cuánta guita voy a tener que darle...”, señaló con el toque de humor que la caracteriza.

“No, no me debe nada Almita, por favor. Sos muy completa, sos muy completa”, respondió Tinelli dándole un fuerte abrazo.