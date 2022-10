'Canta Conmigo Ahora': Puma Rodríguez quedó decepcionado con la actuación de Mariano Rodríguez

La última edición de ‘Canta Conmigo Ahora’ sorprendió al público por el bajo puntaje que obtuvo el participante Mariano Rodríguez, ‘El Camionero de Lanús’, pues optó por un nuevo estilo y además, una puesta en escena de baile, pero no convenció al jurado al que tiene acostumbrado a grandes performances.

Uno de ellos fue José Luis Rodríguez, ya no dudó en regañarlo y criticarlo por la canción que escogió en su última presentación.

Puma Rodríguez: “No fue tu mejor actuación”

El concursante abrió la pista el último jueves con el tema ‘You’re the first, the last, my everything’, un clásico de Barry White.

La elección del tema musical causó gran curiosidad en el jurado y el público presente, muy distinto al estilo del que los tiene acostumbrados.

Al terminar de cantar, el cantante venezolano quien ejerce el papel de jurado calificador fue el primero en mostrar su cara de desaprobación.

“Mariano, Mariano, Mariano…. No desarrollaste lo que tú eres. Me paré porque te banco, pero tú tienes un poder, un power, eres desinhibido y la canción te tiene que ayudar…No fue tu mejor actuación, lo sé, pero ojalá sigas adelante. Dios te bendiga”, lamentó el venezolano quien en más de una ocasión se ha confesado como uno de sus más fervientes admiradores.

Finalmente, el concursante cerró su presentación con 72 de puntaje y pudo pasar a la siguiente ronda.

¿Quién es Mariano Rodríguez en ‘Canta Conmigo Ahora’?

Mariano Rodríguez es uno de los grandes favoritos del programa. El concursante ha sabido ganarse el respeto no solo del público sino del jurado y hasta de Marcelo Tinelli.

Tras ingresar al programa y debido a su profesión lo apodaron ‘El Camionero de Lanús’.

El último martes con su interpretación de ‘Moscato, pizza y fainá’ de Memphis La Blusera logró levantar a los 100 jurados por lo que su baja participación en el programa del jueves dio mucho de qué hablar.