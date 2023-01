Cantante venezolana acusa a Shakira y Bizarrap de plagio: “Me gustaría recibir el crédito”

A través de las redes sociales, la artista Briella acusó a la cantante Shakira y al productor Bizarrap de plagiar su canción Solo tú para la elaboración del BZRP Music Session #53, sencillo que contiene fuertes frases en contra de Gerard Pique y Clara Chia Martín.

Pero no solo eso, la venezolana señaló -por medio de su cuenta de Instagram- que ni bien se estrenó el éxito musical, recibió infinidad de mensajes por parte de sus seguidores afirmando que los temas son muy parecidos.

“No sé qué hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo Tú. El coro está en la misma tonalidad”, dijo Briella.

Asimismo, la joven recalcó que su canción la lanzó en julio del año pasado, razón por la cual desea tener los créditos de la melodía.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Estoy en shock. La melodía es igual a la de “Solo Tú” que fue lanzada en el mes de julio y cosechó casi un millón de vistas... “Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, señaló.

Cabe recalcar, que la influencer aseveró que es fan de ambas estrellas musicales y que no desea de ninguna manera desprestigiarlos.

“Este video no lo hice con la intención de desprestigiar a Biza ni a Shakira. Yo los admiro. Soy fan de toda la vida de Shakira. Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme”, acotó.

Es preciso mencionar que no es la primera vez que la intérprete de “Monotonía” se ha visto envuelta en estos temas. En el año 2010, fue acusada por Wilfredo Vargas de copiar su tema “El negro no puede” en “Waka Waka”, y en 2014 fue demandada por el compositor dominicano Ramón Arias Vásquez al utilizar una canción de su autoría para realizar la canción “Loca”.

