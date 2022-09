'Capitán América: nuevo orden mundial' revela su elenco: ¿qué actores estarán?

Desde que se inició el proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), hemos visto a diversos superhéroes aparecer en la pantalla grande. Iron Man, SpiderMan y Hulk, hasta Shang-Chi, Yelena Belova y U.S Agent, todos han asombrado a los espectadores.

Durante la D23, la exposición para los fans de Disney, Marvel y Star Wars, se dio a conocer a elenco que estará presente en la cuarta película de Capitán América, la cual tendrá como nombre 'Capitán América: nuevo orden mundial'.

Conoce aquí qué actores estarán presentes en este nuevo filme.

Elenco hasta ahora confirmado

Después de los eventos vistos en la serie 'Falcon and The Winter Soldier' en Disney Plus, Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie) será el nuevo Capitán América en esta película.

Sin embargo, no será el único presente. También se estarán el actor Carl Lumbly (Isaiah Bradley, el supersoldado original) y Danny Ramírez (Joaquín Torres, quien será el nuevo Falcon.

Pero, lo que más llamó la atención de los fans fue el regreso de Tim Blake Nelson, quien volverá a una cinta de Marvel luego de haber sido parte en la película de 'Hulk'. El intérprete se pondrá en la piel de Samuel Sterns, mejor conocido en los comics como "El Líder".

Lo que se sabe hasta el momento

Sumado a la incorporación de la actriz Shira Haas, como la superheroína israelí Sabra, se sabe que la película estaría dirigida por Julius Onahen y escrita por Malcolm Spellman.

El título oficial es 'Capitán América: nueva orden mundial' y fue descrita como un thriller "paranoico". La trama aún es desconocida, pero se sabe que la cinta de la "Fase 5" estaría en los cines en mayo de 2024.