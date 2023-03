Carolina Braedt anuncia separación de Bruno Vega a solo un año de su boda: "Nos hemos distanciado"

¡Se acabó el amor! Carolina Braedt, mejor conocida como Fashadicti, sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar su separación de Bruno Vega. La influencer se casó con el modelo el 6 de noviembre de 2021 y, a poco más de un año de matrimonio, reveló que se encuentra distanciada de su aún esposo.

¿Por qué se separan Carolina Braedt y Bruno Vega?

Según reveló Carolina Braedt en las historias de su cuenta de Instagram, se encuentra separada hace un tiempo de Bruno Vega, con quien mantuvo una relación de más de 10 años. La influencer evitó referirse a los motivos que propiciaron el distanciamiento de su aún esposo.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo, Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar”, escribió en el inicio de su comunicado.

Asimismo, la popular Fashadicti aseguró que este distanciamiento no involucra los negocios que tienen en común. Por tanto, seguirán trabajando juntos. “Seguimos súper unidos como socios y amigos. Espero que entiendan mi silencio sobre esto”, agregó.

Por último, la influencer les pidió a sus seguidores que no vuelvan a cuestionarle sobre el tema. “Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuando esté lista en contarlo”, finalizó.

Carolina Braedt anunció su separación de Bruno Vega.

Captura de pantalla

¿Cómo fue la boda de Carolina Braedt y Bruno Vega?

Carolina Braedt y Bruno Vega se comprometieron en Cusco. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2021, se dieron el sí en un local de Miraflores con vista al mar.

El evento contó con la presencia del violinista Marco de Gennaro, quien fue el encargado de tocar la marcha nupcial en el ingreso de la influencer al establecimiento. La famosa Fashadicti fue llevada al altar por su hermano mellizo Stephan.

La influencer lució un vestido blanco de la reconocida marca Rosa Clará. La modelo viajó hasta España para adquirir el atuendo que lució en su boda.