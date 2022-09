'Chibolín' asegura que le fastidia que lo comparen con Luis Miguel

Andrés Hurtado sorprendió a todos los televidentes al afirmar que le fastidia que las personas lo confundan con el cantante mexicano Luis Miguel.

Dichas declaraciones se dieron a conocer durante la última emisión del programa “Sábado con Andrés”, mientras le decía al cantante peruano Pascal que su tono de voz era similar al de Maluma.

"No te enojes, las comparaciones son odiosas, a veces me comparan con Luis Miguel y me molesta", afirmó el popular ‘Chibolín’.

Ante este tema, el conductor de televisión le recalcó al artista que no se incomode con sus comentarios, porque a él también suelen compararlo pero con el intérprete de “Ahora te puedes marchar”.