Chris Martin pide a sus fanáticos peruanos guardar sus celulares: "Disculpen people, no cellphones" [VIDEO]

Coldplay ofreció un multitudinario concierto la noche del 13 de setiembre en el Estadio Nacional. Miles de fans peruanos se dieron cita en el coloso José Díaz para corear los mejores éxitos de la banda británica, entre los que destacaron ‘Yellow’, ‘The Scientist’, ‘Paradise’, ‘Fix you’ y más.

En medio del espectáculo, Chris Martin, vocalista y líder del grupo, les hizo una particular petición a sus fans peruanos. El intérprete de ‘My Universe’ les pidió a los asistentes guardar sus celulares y enfocarse únicamente en disfrutar del show. El cantante hizo su mejor esfuerzo para dirigirse a sus fanáticos en español.

“Tengo que pedirles un favor. Si es posible, solo por una canción, queremos que salten más alto, que canten un poquito más fuerte y bailen un poquito más libre. Solo por una canción, si es posible, hacerlo sin cellphones, sin celulares, sin cámaras. Nada de electrónicos. No phones, no cellphones in the song, no camaras, nothing electronics, solo tú corazón y tu cuerpo”, fue la petición de Martin.

Sin embargo, algunos de los asistentes aún continuaron con sus celulares; por lo que el cantante británico fue más incisivo con su petición. “Disculpen people... sin móvil, sin cellphones, por favor”, acotó el líder de Coldplay.

📹| Chris Martin pide al público peruano dejar los celulares y cantar un poco más alto durante el concierto #ColdplayEnLima #Coldplay #coldplayperu pic.twitter.com/u1S78P6sGc — CHARTS PERÚ (@ChartsPeru) September 14, 2022